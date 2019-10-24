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Özdilek’ten Gençlerbirliği maçı açıklaması Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Bakıldığı ...

İHA

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanmak istediklerini kaydederek, "Bakıldığı zaman denk takımların mücadelesi gibi görünüyor. Hafta sonu az hata yapıp, bireysel hatadan uzaklaşıp takım bütünlüğünü, takım mücadelesini yukarıya çekerek kazanarak dönmek istiyoruz. Düşüncemiz bu olacak" dedi.

Özdilek’ten Gençlerbirliği maçı açıklaması Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Bakıldığı zaman denk takımların mücadelesi gibi görünüyor” “Az hata yapıp, bireysel hatadan uzaklaşıp takım bütünlüğünü korumak istiyoruz” “Takım mücadelesini yukarıya çekerek kazanarak dönmek istiyoruz”

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanmak istediklerini kaydederek, “Bakıldığı zaman denk takımların mücadelesi gibi görünüyor. Hafta sonu az hata yapıp, bireysel hatadan uzaklaşıp takım bütünlüğünü, takım mücadelesini yukarıya çekerek kazanarak dönmek istiyoruz. Düşüncemiz bu olacak” dedi.
Denizlispor Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen ve Gençlerbirliği maçına ilişkin açıklamalarda bulunan Mehmet Özdilek, karşılaşmaya kazanma odaklı çıkacaklarını söyledi.
Özdilek, “Hafta sonu yine deplasmanda son maçını kazanmış moralli bir takıma karşı oynayacağız. Hugo’nun sakatlığı devam ediyor. Mustafa’nın kasığında ufak bir problemi var ama tahmin etmiyorum hafta sonuna kadar geçmeyeceğini. Dolayısıyla bugün itibariyle takımla antrenmanlara başlayacak, hafta sonu için çok büyük bir sorun yaşatacağını, teşkil edeceğini düşünmüyorum Mustafa Yumlu ile ilgili. Ama Hugo yine bu hafta aramızda olmayacak” dedi.

“Kazanarak Denizli’ye dönmek istiyoruz”
Kazanarak Denizli’ye dönmek istediklerini belirten Özdilek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Her hafta, her maçın farklı bir hikayesi oluyor. Bu hafta yine iki takımın da kazanma odaklı oynayacağı bir müsabaka olacak. Gençlerbirliği de kazanma odaklı olacaktır, biz de aynı şekilde kazanma odaklı olacağız. Çünkü artık oynadığımız ligde takımlar arasında çok büyük farklılıklar yok, ince detaylar neticeyi belirleyen unsurlar oluyor. Biz de yoğun bir şekilde oyuncularımızla birlikte çalışıyoruz. Oyuncuların iştahları, çalışma arzuları son derece olumlu, bu bizi memnun ediyor. Hafta sonu yine Ankara’ya gidip orada kazanarak Denizli’ye dönmek istiyoruz. O ciddiyetimiz var, o arzumuz var. Ümit ediyorum ki hafta sonu düşündüklerimizi, çalıştıklarımızı sahaya yansıtıp oradan moralli bir şekilde şehrimize dönmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu yönde.”

“Çalışma arzumuzu ve gelişimimizi hafta sonu galibiyet ile bütünleştirmek istiyoruz”
Hazırlıklarına çok yoğun bir tempo ile devam ettiklerini dile getiren Özdilek, galibiyet ile ilgili oyuncularına da inandıklarını dile getirdi. Arzu ettikleri tek şeyin galibiyet olduğunu yenileyen Özdilek, “Geçen hafta biliyorsunuz Fenerbahçe maçında kaybetmek bize biraz üzüntü verdi ama ligin uzun bir maraton olduğunu düşünürsek bu maçtan aldığımız olumlu sinyaller var. Neleri biraz daha geliştirmemiz gerektiğini oyuncularımızla da paylaştık zaten, bunun üzerine de çalışıyoruz. Evet, kazanma odaklı olacağız, kazanmak için gidiyoruz, futbolumuzu biraz daha yukarıya taşıyacağız, biraz daha geliştireceğiz çünkü biraz zamana ihtiyacımız var. Bu zamanda çok yoğun bir çalışma temposu ile devam ediyoruz. Ümit ediyorum ki demin de ifade ettiğim gibi düşüncelerimizi, çalışma arzumuzu ve bu gelişimimizi hafta sonu galibiyet ile bütünleştirirsek çok daha moralli olacaktır. Oyunculara inanıyorum ben, iyi bir oyuncu grubum var. Ümit ediyorum ki düşündüğümüz, arzu ettiğimiz her şeyi hafta sonu Gençlerbirliği maçında galibiyetle bütünleştirip şehrimize döneriz” diye konuştu.

“En önemli şeylerden bir tanesi basit hata yapmamak”
Bir dönem çalıştırdığı takıma karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine ise Özdilek, o dönemki oyuncu grupları ile şimdiki oyuncu grubu arasında büyük farklılıklar olduğunu bu yüzden çok iyi bir analiz çalışması yaptıklarını ifade etti. Özdilek, “Gençlerbirliği’nde 2 dönem çalıştım ama o dönemki oyuncu grubu ile bu dönemki oyuncu grubu arasında ciddi farklılıklar var. İyi oyunculara sahip tabi ki onu söyleyeyim özellikle ama son maçı baz alarak Gençlerbirliği’ni gözde büyütmek çok doğru değil. Oynadığı diğer maçları çok yoğun bir analiz sürecinden geçirdim. Evet ön tarafta çabuk oyuncuları var, etkili oyuncuları var ama zafiyetleri de olan bir takım. Bunlar üzerine çalışıyoruz zaten. Biz de iyi bir takımız, bizim de önemli oyuncularımız var. Aslında bakıldığı zaman denk takımların mücadelesi gibi görünüyor. Burada tabi en önemli şeylerden bir tanesi basit hata yapmamak, bireysel hata yapmamak. Belirleyici unsurlardan biri bu olacak. Yoğun bir çalışma sürecimiz var. Gençlerbirliği'nin tabi son maçı kazanmanın getirdiği bir moralle, motivasyonu biraz daha yüksek olacaktır. Ama çok da belirleyici bir şey olmayacaktır. Sahada bizim ortaya koyacaklarımız yine belirleyici unsurlardan, aktörlerden en önemlisi olacaktır. Bununla ilgili de özellikle hafta sonu az hata yapıp, bireysel hatadan uzaklaşıp takım bütünlüğünü, takım mücadelesini yukarıya çekerek kazanarak dönmek istiyoruz. Düşüncemiz bu olacak” açıklamasını yaptı.

DENİZLİ

24 Ekim 2019 Perşembe

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