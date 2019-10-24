Denizlispor camiası, basın toplantısına silahlı baskın girişimine tepkili

Denizlispor'da yönetimin dün düzenlediği basın toplantısı sırasında yaşanan skandalın yankıları sürüyor. Eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki biri silahlı 2 kişinin, tesislere girmeye çalışması ve devamında kulübün güvenlik personeli ile aralarında yaşanan arbede, camianın da tepkisini çekti.

Arbede sırasında bir kişinin elini belindeki tabancaya götürdüğü olayda, gözaltına alınan eski başkanlardan Süleyman Urkay ile beraberindeki Zafer U. ve Tuncay B. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Taraftarlar sosyal medya hesaplarından olaya tepki gösterdi.

ALİ ÇETİN: YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ

Bugün düzenlediği basın toplantısında, dün yaşanan olayı kınadıklarını belirten Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece kulübümüzün çıkarlarını gözettiğimiz ve tamamen 'şeffaf yönetim' ilkesini benimsediğimiz çalışmalarımız doğrultusunda, bir gün olsun bile Denizli halkını ve bize destek verenleri mahcup etmemeye çalıştık. Tüm bunları yaparken de bir gün olsun haksız kazanç sağlamamak, Denizlispor'un çıkarlarını birinci planda tutmak ve şimdiye kadar yapılan tüm yanlışlardan kulübümüzün zarar görmemesini sağlamak adına son derece titiz davrandık. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki bizim yaptığımız doğru çalışmalardan rahatsız olan ve kendi yanlışlarını örtmeye çalışan bir kesim var. Yaşadığımız talihsiz olayın bizi yolumuzdan bir adım olsun geri döndürmeyeceğinin; aksine daha da kuvvetli şekilde, dimdik durarak sadece Denizlispor için mücadelemizi devam ettireceğimizin bilinmesini isteriz. Yapılan bu kabul edilemez çirkin saldırıyı kınıyor, Türk sporuna gölge düşürecek bu tarz davranışların son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

ALİ FIRAT: HEPİMİZ ÇOK ÜZÜLDÜK

Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat da, kulüpte yaşanan olayın yönetim olarak kendilerini üzdüğünü belirterek, "Denizlispor'un futbolun dışındaki bu olaylarla anılması hepimizi derinden üzdü. Olaya karışan kişilerden birinin eski kulüp başkanı olması da bu olayın üzüntüsünü daha da büyüttü. Bu olay hiç yakışık almadı. Denizlispor sportif konuların, başarıların konuşulması gereken bir kulüptür. Denizlispor'u başarıya taşıması gereken projelerin konuşulması gereken bir yerde bu olaylar yaşanmamalıydı. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Kulüp olarak böyle olayların bir daha yaşanmaması için gereken önlemleri aldık" diye konuştu.

YURDAL DUMAN: DENİZLİSPOR'A BÖYLE OLAYLAR YAKIŞMIYOR

Denizlispor'da 2017 yılında başkanlık görevini üstlenen Yurdal Duman da olayın camiaya yakışmadığını söyledi. Camia olarak üzücü bir olay yaşadıklarını kaydeden Duman, "Hiç tasvip ettiğim bir olay değil. Denizlispor bir otobüs, kaptanı ise Ali Çetin ve beraberindeki yöneticilerdir. Olayları kişiselleştirmek Denizlispor'a zarardan başka bir şey sağlamaz. Ben Denizlispor'da 11 yıl görev aldım. Yaşanan olay beni çok üzdü. Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e eski başkanların yer aldığı bir istişare konseyi oluşturmasını önerdim. Denizlispor'a böyle olaylar yakışmıyor. Basın toplantısı yaparken olay gerçekleşiyor. Siz Denizlispor'da görev yapmış medeni insanlarsınız. Güzelce sohbet şeklinde konular çözülebilecekken, silahla Denizlispor Kulübü'nü basmak ne demek. Bunlar yanlış işler. Kulübümüzün imajına zarar veriyor" ifadelerini kullandı.



DENİZLİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:23

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.