Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Önceki hafta oynanan Fenerbahçe maçında kasığına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan ve tedavisi devam eden Mustafa Yumlu da takımla birlikte antrenmana çıkarken, Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağına ise maç günü karar verileceği öğrenildi. Bir süredir devam eden sakatlığı nedeniyle Hugo Rodallega antrenmana çıkmadı. Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ve çift kale maç ile devam etti.

DENİZLİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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