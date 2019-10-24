Denizli\u2019de jandarma taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda, Bir koleksiyoncunun evinden yakla\u015f\u0131k 500 bin TL de\u011ferinde 7 ipek hal\u0131 \u00e7alan 3 \u015fah\u0131s yakaland\u0131. Edinilen bilgilere g\u00f6re, olay, Tavas il\u00e7esi Samanl\u0131k Mahallesi nde meydana geldi. Ge\u00e7ti\u011fimiz Eyl\u00fcl ay\u0131nda ya\u015fanan olayda, bir hal\u0131 koleksiyoncusunun evinden 7 ipek hal\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131nmas\u0131 ihbar\u0131 \u00fczerine \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 Su\u00e7 Ara\u015ft\u0131rma Timi (JASAT) ekiplerince \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fma sonras\u0131 Ercan K. (35), Ertu\u011frul Y. (45) ve Hasan S.(37) isimli \u015fah\u0131slar \u00e7ald\u0131klar\u0131 ve piyasa de\u011feri yakla\u015f\u0131k 500 bin TL olan 3 \u015f\u00fcpheli, hal\u0131lar\u0131 satmak \u00fczereyken su\u00e7\u00fcst\u00fc yakalad\u0131. \u0130\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen \u015fah\u0131slardan zanl\u0131lardan Ercan K. ve Ertu\u011frul Y. tutukland\u0131, Hasan S. adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.