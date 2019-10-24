Denizli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesinin son d\u00f6nemde hizmete ald\u0131\u011f\u0131 6 k\u00f6pr\u00fcl\u00fc kav\u015fa\u011f\u0131 bug\u00fcne kadar 141 milyon 350 bin ara\u00e7 kulland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Denizli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Osman Zolan, yap\u0131lan yat\u0131r\u0131mlar ile vatanda\u015flar\u0131n milyonlarca liral\u0131k yak\u0131t tasarrufu yapmas\u0131n\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve dev ula\u015f\u0131m yat\u0131r\u0131mlar\u0131 ile Denizli ve T\u00fcrkiye\u2019nin kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Denizli\u2019nin en b\u00fcy\u00fck ihtiya\u00e7lar\u0131 aras\u0131nda bulunan ula\u015f\u0131m sorununu \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nem bu alanda devrim ba\u015flatan Denizli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi, k\u0131sa s\u00fcrede \u015fehre \u00dc\u00e7gen K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015faklar\u0131, Zeybek K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015fa\u011f\u0131, Hal K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015fa\u011f\u0131, M\u00fcfide Tekin Ada K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015fa\u011f\u0131, Bozburun K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015fa\u011f\u0131 ve Sanayi Ba\u011flant\u0131 K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ba\u015fta olmak \u00fczere gelece\u011fe bir\u00e7ok eser kazand\u0131rd\u0131. Denizli yi ula\u015f\u0131mda \u00e7a\u011f atlatacak s\u00f6z konusu projeler kentin s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir bir trafi\u011fe kavu\u015fmas\u0131nda b\u00fcy\u00fck rol oynarken, s\u00f6z konusu k\u00f6pr\u00fcl\u00fc kav\u015faklar Denizli ve T\u00fcrkiye ye milyonlarca liral\u0131k yak\u0131t tasarrufu sa\u011flad\u0131, can g\u00fcvenli\u011fini ise had safhaya \u00e7\u0131kard\u0131. Kullan\u0131lmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcnden bug\u00fcne kadar \u00dc\u00e7gen K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015faklar\u0131, Zeybek K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015fa\u011f\u0131, Hal K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015fa\u011f\u0131, M\u00fcfide Tekin Ada K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015fa\u011f\u0131, Bozburun K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015fa\u011f\u0131 ve sanayi ba\u011flant\u0131 k\u00f6pr\u00fcs\u00fcnden 141 milyon 350 bin arac\u0131n ge\u00e7i\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 tespit edildi. Dev ula\u015f\u0131m yat\u0131r\u0131mlar\u0131 ile milyonlarca liral\u0131k yak\u0131t tasarruf sa\u011flan\u0131rken trafikte bekleme s\u00fcrelerinin azalmas\u0131 ile vatanda\u015flar\u0131n kaybetti\u011fi zaman \u00e7ok daha verimli kullan\u0131ld\u0131. Kav\u015faklardan ge\u00e7en ara\u00e7 say\u0131lar\u0131 Denizli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesinin kente kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck ula\u015f\u0131m yat\u0131r\u0131mlar\u0131ndan olan \u00dc\u00e7gen K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015faklar\u0131, s\u00f6z konusu yat\u0131r\u0131mlar aras\u0131nda en \u00e7ok ara\u00e7 ge\u00e7en nokta oldu. Denizli de yakla\u015f\u0131k 17 ayd\u0131r hizmet veren \u00dc\u00e7gen K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015faklar\u0131 ndan bug\u00fcne kadar 71 milyon 400 bin ara\u00e7 ge\u00e7ti. Yakla\u015f\u0131k 31 ayd\u0131r hizmet veren Zeybek K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015fa\u011f\u0131 ndan 29 milyon 750 bin, 16 ayd\u0131r hizmet veren Hal K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015fa\u011f\u0131 ndan 24 milyon, 21 ayd\u0131r hizmet veren Bozburun K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015fa\u011f\u0131 ndan 8 milyon 820 bin, 17 ayd\u0131r hizmet veren Sanayi Ba\u011flant\u0131 K\u00f6pr\u00fcs\u00fc nden 6 milyon 630 bin ve 37 ayd\u0131r hizmet veren M\u00fcfide Tekin Ada K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015fa\u011f\u0131 ndan ise 750 bin ara\u00e7 ge\u00e7ti\u011fi tespit edildi. 16 k\u00f6pr\u00fcl\u00fc kav\u015fak ile 14 yaya \u00fcst ge\u00e7idi yap\u0131ld\u0131 Denizli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi kesintisiz ve g\u00fcvenli trafik i\u00e7in bug\u00fcne kadar kente 16 k\u00f6pr\u00fcl\u00fc kav\u015fak ile 14 yaya \u00fcst ge\u00e7idi kazand\u0131r\u0131rken, son d\u00f6nemde hayata ge\u00e7irdi\u011fi y\u00fczde y\u00fcz yerli ve milli Trafik Y\u00f6netim Sistemi, \u00dc\u00e7ler mevkisinde 50 metre geni\u015fli\u011findeki yeni \u00e7evre yolu, otoparklar, ak\u0131ll\u0131 kav\u015faklar, Yeni Cadde, Stadyum Kav\u015fa\u011f\u0131, Akhan viraj\u0131 d\u00fczenlemesi gibi hayati \u00f6neme sahip pek \u00e7ok noktada da ince dokunu\u015flar yapt\u0131. \u201cKal\u0131c\u0131 eserler b\u0131rakmak i\u00e7in var g\u00fcc\u00fcm\u00fczle \u00e7al\u0131\u015fmaya devam ediyoruz Denizli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Osman Zolan, hem\u015fehrilerinin daha kaliteli, konforlu ve g\u00fcvenli ula\u015f\u0131m imkan\u0131na kavu\u015fmas\u0131 i\u00e7in gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015fmaya devam ettiklerini s\u00f6yledi. \u00c7evre yollar\u0131, k\u00f6pr\u00fcl\u00fc kav\u015faklar, kav\u015fak d\u00fczenlemeleri gibi say\u0131s\u0131z ula\u015f\u0131m yat\u0131r\u0131m\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan Ba\u015fkan Zolan, Denizli mize kal\u0131c\u0131 eserler b\u0131rakmak i\u00e7in var g\u00fcc\u00fcm\u00fczle \u00e7al\u0131\u015fmaya devam ediyoruz. G\u00fcnl\u00fck de\u011fil kal\u0131c\u0131 i\u015fler yapma gayretindeyiz. \u0130n\u015fallah bunu hep beraber yapmaya devam edece\u011fiz. \u00c7\u00fcnk\u00fc bizim insan\u0131m\u0131z her \u015feyin en iyisine en g\u00fczeline lay\u0131k\u201d dedi. Son d\u00f6nemde hizmete ald\u0131klar\u0131 6 k\u00f6pr\u00fcl\u00fc kav\u015fa\u011f\u0131 bug\u00fcne kadar 141 milyon 350 bin arac\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Ba\u015fkan Zolan, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: Can g\u00fcvenli\u011finin yan\u0131nda bu yat\u0131r\u0131mlar vatanda\u015flar\u0131m\u0131za zamandan ve yak\u0131ttan b\u00fcy\u00fck tasarruflar sa\u011flad\u0131. Bu \u015fekilde \u00fclkemizin yapaca\u011f\u0131 milyonlarca liral\u0131k akaryak\u0131t ithalat\u0131n\u0131n da \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmi\u015f oldu. Dolay\u0131s\u0131yla Denizli miz ve \u00fclkemiz kazand\u0131.