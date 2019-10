Pamukkale Belediyesinden 17 farklı alanda 46 ücretsiz kurs

Denizli’de 2019 yılının ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan Pamukkale Belediyesi, 17 farklı alanda her yaş gurubuna hitap eden 46 ücretsiz kurs açacak.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 16 farklı alanda 45 ücretsiz kurs düzenleyerek, hem de kadınlar, engellilerin kendilerine olan güven artarak becerilerini geliştirmelerine olanak sağladığını belirtti.

Pamukkale Belediyesi eğitimin öncüsü olduğunu ve yaptığı her projede kendilerini ispatlamaya devam ediyor. Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde düzenlenen 17 alanda, uzman eğitmenler ile birlikte düzenlenen kurslar çocuklardan, gençlere, kadınlardan engellilere kadar hepsine hitap eden eğitim alanında kendini geliştirmeye, spor yapmanın yanı sıra sosyalleşmeye, el becerilerini kazanmaya kadar çocuğundan, yetişkinine kadar herkesin kendine ve zamanına uygun, 46 farklı ücretsiz kurs düzenlendiğini belirten Başkan Örki, "Vatandaşlarımızın bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine, ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetleri önemsiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, engellerimizin açtığımız kurslarla, bireysel yeteneklerini geliştirmesi, sosyalleşmesi, el becerileri kazanarak ev ekonomilerine destek olabilmelerini amaçladık. Kurslarımızın tamamı ücretsiz olup, Pamukkale Halk Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile gerçekleştiriyoruz. Uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslarımızın önemli bir bölümü Pamukkale Belediyemizin Atatürk Caddesi’ndeki ek binasında gerçekleşecek. Tüm kurslarımızdan öğrencilerimizin ve uzak mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da kolaylıkla faydalanabilmesi okullarımızda da düzenliyoruz. Gencinden, kadınına, engellisinden, yetişkinine her yaşa hitap eden kurslarımızın hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.



Pamukkale Belediyesi'nin açtığı kurslar

Pamukkale Belediyesi, “Pamukkale’de Kurs Zamanı” sloganıyla sezona hızlı giriş yaptı. İngilizce, Almanca, Tenis, Judo, Satranç, Pilates, Basketbol, Futbol, Badminton, Bağlama, İşaret Dili, Kısa Film, Giyim Teknolojisi, Ofis Programları, El Sanatları, Halk Oyunları, Ebru Sanatları alanlarında düzenlenen kurslar her kesime hitap ediyor.

