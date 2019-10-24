Denizlispor'da eski başkan ve 2 kişiye yeniden gözaltı kararı

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SÜPER Lig ekiplerinden Denizlispor'da yönetiminin düzenlediği basın toplantısı sırasında tesise girmeye çalışan ve güvenlik güçleriyle arbede yaşayıp gözaltına alınan, daha sonra ise serbest bırakılan eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki 2 kişi savcının talimatıyla bir kez daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in dün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlediği sırada tesise gelen eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki Zafer Urkay ve Tuncay Berber toplantıya katılmak istedi. Bu sırada kulüp korumaları ile Urkay ve yanındakiler arasında arbede yaşandı. Şiddetli tartışmaların yaşandığı ve bir kişinin elini belindeki silaha götürdüğü arbedenin ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Urkay ve yanındaki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen eski başkan Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski başkanlardan Süleyman Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince bugün tekrar gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'tehdit' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.





DENİZLİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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