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Biyonik el takılan Nuriye'nin Haluk Levent ile sahne hayali gerçek oldu

DHA

DENİZLİ'de, doğuştan sol eli olmayan ve Haluk Levent'in sosyal medyadan başlattığı kampanya sayesinde biyonik el protezine kavuşan Nuriye Gürel'in bir hayali daha gerçek oldu. Sanatçı Haluk Levent, kentte konser düzenleyerek Nuriye ile birlikte sahneye çıkıp düet yaptı.

DENİZLİ'de, doğuştan sol eli olmayan ve Haluk Levent'in sosyal medyadan başlattığı kampanya sayesinde biyonik el protezine kavuşan Nuriye Gürel'in bir hayali daha gerçek oldu. Sanatçı Haluk Levent, kentte konser düzenleyerek Nuriye ile birlikte sahneye çıkıp düet yaptı.
Merkezefendi ilçesinde oturan MüşerrefErdem Gürel çiftinin kızı Nuriye Gürel, sol eli olmadan dünyaya geldi. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu öğrencisi olan Gürel, küçüklüğünden beri içinde olan gitar çalma isteğini gerçekleştirmek için geçtiğimiz yıl özel bir müzik okulundaki gitar kursuna yazıldı. Müzik okulunun öğretmeni Anıl Zengin, sol eli olmadan gitar çalmak isteyen ve büyük bir hevesi olan Gürel'in gitar çalabilmesi için medikal bilekliğin ucuna mızrap ekleyerek özel bir aparat yaptı. Gürel, bu aparat ile gitar çalabilmeye başladı. Basında haberlere konu olan Gürel, en büyük hayalinin biyonik el protezi takılması ve hayranı olduğu Haluk Levent ile birlikte gitar çalıp, düet yapmak olduğunu söyledi.
Gürel'in durumunu öğrenen şarkıcı Haluk Levent, biyonik el protezi takılması için kurucusu olduğu AHBAP aracılığıyla yardım kampanyası başlattı. Toplanan parayla İstanbul'da Gürel'e biyonik el takıldı. Geçtiğimiz Mart ayında, biyonik eline kavuşan Nuriye Gürel'in Haluk Levent ile gitar çalıp, düet yapma hayali de gerçek oldu.
HALUK LEVENTLE DÜET YAPTI, GİTAR ÇALDI
Bugün Denizli'ye gelen Haluk Levent, Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser düzenledi. Hayranlarıyla buluşan ve şarkılarını söyleyen Levent, daha sonra sahneye Nuriye'yi çağırdı. Nuriye'ye sarılan Levent, onunla birlikte gitar çalıp 'Yollarda bulurum seni' isimli şarkıyı söyledi. Haluk Levent ile düet yapan Nuriye, seyircilerden de yoğun alkış aldı.
'İKİ BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ'
Konser sonrası gazetecilere konuşan Nuriye Güler, bir hayalinin daha gerçekleştiğini söyledi. Güler, Haluk Levent´e teşekkür etti. Hayatı boyunca unutulamayacak bir heyecan yaşadığını kaydeden Güler, "Haluk Levent hayatımdaki iki büyük hayalimin gerçekleşmesini sağladı. Onu çok seviyorum. Benim sesimi duydu, kampanya düzenleyip bana biyonik el takılmasını sağladı. Bugün de onunla birlikte şarkı söyledim. Hayallerim gerçekleştiği için çok mutluyum" dedi.

DENİZLİ

25 Ekim 2019 Cuma

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