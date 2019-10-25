Otobüs durakları, sağlık durağına dönüştü

DENİZLİ'de 2 otobüs durağı, kanser hastalığının önceden teşhis edilebilmesi amacıyla vatandaşların bilgilendirileceği sağlık durağına dönüştürüldü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, kanser hastalıklarının erken teşhisine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla, Gazi Mustafa Kemal ve 29 Ekim Bulvarı'ndaki otobüs durakları KETEM Sağlık Durağı'na dönüştürüldü. Kanser erken tanı ve teşhisine yönelik çeşitli bilgilerin aktarılacağı duraklar için tören düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, davetliler, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Proje kapsamında, duraklarda bilgilendirilme yapılacağı, isteyenlerin KETEM'e götürülüp ücretsiz taramadan geçirileceği belirtildi. Törende konuşan Başkan Zolan, "Erken teşhis hayat kurtarıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her hafta iki mahallede yaşayan kadınları, KETEM noktalarına götürüyoruz. Şu ana kadar 2 binin üzerinde hanımefendiyi KETEM noktalarına götürdük. Bir insanımızın dahi hayata tutunmasına vesile olabiliyorsak, bizler kendimizi mutlu addederiz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise, Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde 3 kanser tipinin taramasını yaptıklarını ifade ederek, "Bu taramalardan en önemlisi kadınları ilgilendiren meme kanseri. 2018 yılının son aylarında Pembe Şehir Projesi'ne başladık. Bu proje bize 2018 yılında meme kanseri taramasında Türkiye birinciliği getirdi. 2019'da da inşallah bu başarıyı yakalayacağız. Bu ay, meme kanseri farkındalık ayı. Bize destek veren Başkanımız Osman Zolan'a, Kent Konseyi Başkanımız Ali Değirmenci'ye ve Kent Konseyi'ne çok teşekkür ediyorum. Bütün kadınlarımızı KETEM'lerimize bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen durakta, Başkan Zolan ve beraberindekiler, durağa yanaşan belediye otobüslerinde kanser erken tanı ile ilgili broşür dağıttı.



DENİZLİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:53

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