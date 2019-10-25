Çift elle atılamayan badminton servislerini tek elleri ile atıyorlar Denizli’de 6 genç badminton takımı kurmak için harekete geçti Engelli gençler, engellerine rağmen her şeyi başarabileceklerini gösterdi

Denizli’de bedensel engellerine rağmen her şeyi başarabileceklerini gösteren 6 engeli genç, 'Ampute Badminton Takımı' kurmak için harekete geçti. Sağlıklı insanların çift elle dahi oynamakta zorlandığı sporu tek elleri ile oynayan gençler, neleri başarabileceklerini de gösterdi.

Denizli Engelliler Spor Kulübü’nde her biri farklı spor dallarında çalışmalar yapan engelli gençler, şimdi de badminton takımı kurmaya karar verdi. Bacak, ayak, kol ve ellerinden engeli olan bireyler, Ampute Badminton Takımı kurmak için kolları sıvadı. Antrenmanlarını kulüp binasından gerçekleştirilen kadın ve erkeklerden oluşan grup üyeleri hazırlıklarını ise tıpkı engelsiz bireyler gibi eksiksiz olarak yerine getiriyor.

DENİZLİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:22

YATSI 19:37

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