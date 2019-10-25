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Çardak’da depremzedeler için yapılan konut inşaatı devam ediyor Konutlar 2 yıl ödemesiz toplam 20 ...

İHA

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak ilçesini ziyaret ederek depremden etkilenen vatandaşlar için yapımı hızlı bir şekilde devam eden TOKİ konutlarını inceledi. Devletin tüm kurumlarıyla birlikte depremin yaraları sardığına dikkati çeken Başkan Zolan, "İnşallah kısa bir süre sonra TOKİ konutları vatandaşlarımıza tahsis edilecek" dedi.

Çardak’da depremzedeler için yapılan konut inşaatı devam ediyor Konutlar 2 yıl ödemesiz toplam 20 yıl faizsiz, eşit taksitte ödeme imkanı ile verilecek Başkan Zolan depremzedeler için yapılan konutları inceledi “İnşallah kısa bir süre sonra TOKİ konutları vatandaşlarımıza tahsis edilecek”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak ilçesini ziyaret ederek depremden etkilenen vatandaşlar için yapımı hızlı bir şekilde devam eden TOKİ konutlarını inceledi. Devletin tüm kurumlarıyla birlikte depremin yaraları sardığına dikkati çeken Başkan Zolan, "İnşallah kısa bir süre sonra TOKİ konutları vatandaşlarımıza tahsis edilecek" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir süre önce meydana gelen depremden etkilenen Çardak ilçesini ziyaret ederek yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceledi. Başkan Osman Zolan ilk olarak Çardak Kaymakamı Kerem Türker’i ziyaret ederek, deprem sonrası ilçenin son durumuyla ilgili bilgi aldı. AK Parti Çardak İlçe Teşkilatı’nda partilileriyle bir araya gelen Başkan Zolan daha sonra Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz’ı ziyaret etti. Başkan Osman Zolan daha sonra beraberindekiler ile birlikte depremden etkilenen vatandaşlar için yapımı hızla devam eden TOKİ konutlarını inceledi.
Yaşanan deprem sonrası ilk andan itibaren deprem bölgesinde olduklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Büyükşehir Belediyemiz, Çardak Belediyemiz, AFAD, Kızılay ve diğer kurumlarımızla ilçemizde seferberlik noktasına geldik. İlk günden itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk. Can kaybı olmaması bizim tesellimiz oldu. Bozkurt ve Çardak İlçelerimizde hasar tespitleri yapıldı. Çardak’ta TOKİ konutlarımız yükseldi. İnşallah kısa bir süre sonra konutlar vatandaşlarımıza tahsis edilecek" dedi.

“Vatandaşlarımıza kira yardımı verilmiş durumda”
Depremden ağır bir şekilde etkilenen vatandaşlara gerekli kira yardımlarının yapıldığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Devletimiz gücünü en üst seviyede göstermiştir. Çadırda kalan vatandaşımız yok, konteynır ihtiyacımız da yok. Vatandaşlarımıza kira yardımı verilmiş durumda. Kira yardımı bitmeden inşallah vatandaşlarımız TOKİ konutlarına kavuşmuş olacaklar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile her türlü imkan seferber edildi” diye konuştu.
Başkan Osman Zolan, TOKİ konutları için 2 yıl ödemesiz toplam 20 yıl faizsiz, eşit taksitte ödeme yapılacağını ifade ederek, "Çok büyük bir imkan. İnşallah hükümetimiz tarafından bu imkan sağlanacak” dedi.
8 Ağustos ta Bozkurt merkezli meydana gelen depremde Bozkurt ve Çardak başta olmak üzere bir bölge etkilendi. Deprem binalarda yıkım ve ağır hasara neden oldu.

DENİZLİ

25 Ekim 2019 Cuma

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