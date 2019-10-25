Kaçak alkol baskını yapılan yerden uyuşturucu ve sahte para da çıktı Baskın yapılan iş yerindeki 3 kişi tutuklandı

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Denizli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 142 litre kaçak alkol, uyuşturucu ve sahte para ele geçirilirken, operasyon sonrası 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesinde yapıldı. Mahallerde bulunan bir iş yerinin bodrumunda kaçak alkol üretildiği istihbaratını alan ekipler harekete geçerek operasyon düzenledi. Adrese yapılan baskında gerçekleştirilen aramalarda, 142 litre kaçak rakı, 25 litre etil alkol, 1 litre kaçak viski, 450 adet şişe kapağı, 4 bin 590 adet sahte bandrol, 140 adet boş şişe, 13 adet sahte 100 TL’lik banknot ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan ve ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanan 3 şahsa 17 bin 136 TL idari para cezası kesildi.

DENİZLİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:53

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