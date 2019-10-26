Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü’ne davet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne davet Osman Zolan “96. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ederim"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet Bayramı’nda düzenleyecekleri ‘Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü’ne tüm hemşehrilerini 29 Ekim 2019 Salı günü saat 16.30’da Bayramyeri Meydanı'na davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yıl dönümünde Cumhuriyet Yürüyüşü düzenleyecek. 29 Ekim 2019 Salı günü saat 16.30’da Bayramyeri Meydanı’ndan bando eşliğinde başlayacak olan ‘Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü’ 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda son bulacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tüm Denizli halkını yürüyüşe davet etti.

“96. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ederim"

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamak istediğini vurgulayan Başkan Zolan, "Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizden biri de bayramlarımızdır. Bizler, bu değerlerimize sahip çıktıkça geleceğe daha güvenle bakabiliriz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları ve bu ülke için kanını döken gazilerimize ve şehitlerimize minnet ve şükranlarımı sunar, 96. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızı şimdiden en kalbi duygularımla tebrik ederim" dedi.



DENİZLİ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

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