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Durdurulan araçtaki radar takip cihazı polisi bile şaşkına çevirdi

İHA

Türkiye geneli ile birlikte Denizli'de de gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında bir araçta ele geçirilen 'radar takip' cihazı polisi şaşkına çevirdi. Çalışır durumda olan cihazın sürücüsüne 2 bin 18 TL para cezası kesilirken, ehliyetinden ise 15 puan düşürüldü.

Durdurulan araçtaki radar takip cihazı polisi bile şaşkına çevirdi

Türkiye geneli ile birlikte Denizli’de de gerçekleştirilen ‘huzur ve güven’ uygulamasında bir araçta ele geçirilen ‘radar takip’ cihazı polisi şaşkına çevirdi. Çalışır durumda olan cihazın sürücüsüne 2 bin 18 TL para cezası kesilirken, ehliyetinden ise 15 puan düşürüldü.
Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün çok sayıda birimine bağlı yüzlerce polis görev aldı. Özellikle hafta sonlarında vatandaşların huzur ve güven içerisinde gezip, dolaşması ve keyifli zaman geçirmesi için gerçekleşen uygulamalarda emniyet güçleri şüphelendiği araç ve şahısları durdurarak aramalar yaptı. Uygulamada yapılan GBT sorgulamasında çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslar gözaltına alındı. Bunun yanı sıra bazı araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Durdurulan bir araçta ele geçirilen radar takip cihazı ise polisi şaşkına çevirdi. Çalışır durumda olan cihazın sürücüsüne 2 bin 18 TL para cezası kesilirken, ehliyetinden ise 15 puan düşüldü. Ardından gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis tarafından gerçekleştirilen uygulama başarılı bir şekilde sona erdi.

DENİZLİ

27 Ekim 2019 Pazar

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