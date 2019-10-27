Denizli’de Cumhuriyet Bayramı’nda otobüsler ücretsiz olacak

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim Salı günü halk otobüslerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 29 Ekim Salı günü vatandaşların Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına daha kolay ve rahat ulaşabilmesi için belediye otobüslerinden ücret alınmayacağı belirtildi.

DENİZLİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:55

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