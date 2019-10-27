Başkan Zolan’a "Milli Birlik ve Beraberlik" madalyası Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk dünyasında Milli Birlik ve Beraberlik Madalyası alan 7'nci kişi oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından kültür ve sanata verdiği destekten dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a "Milli Birlik ve Beraberlik" madalyası verildi. Başkan Zolan, Türk dünyasında Milli Birlik ve Beraberlik Madalyası alan 7'nci kişi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İLESAM ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle "Kültürün ve Sanatın Kardeşliği" adlı program Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Kent Konseyi Şairler Topluluğu üyeleri, şairler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Büyük beğeni toplayan şiir ve müzik dolu gecenin sonunda İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Türk dünyası açısından büyük önem taşıdığını belirttiği "Milli Birlik ve Beraberlik Madalyası"nı Başkan Osman Zolan’a takdim etti.



“Marifet iltifata tabidir””

Parmaksız, madalyanın bugüne kadar dünyada sadece 6 kişiye takdim edildiğini belirterek, söz konusu ödülün Türk dünyasının birlik ve beraberliği ile sanat ve kültürün gelişmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiği için Başkan Zolan’a layık görüldüğünü kaydetti. Parmaksız, “Hocalı Soykırımı için Denizli’de Azerbaycan Karabağ Parkı açıp Hocalı Soykırımı Anıtı diktiniz. 15 Temmuz’dan sonra birlik ve beraberlik adına çok güzel çalışmalar yaptınız. Siz ve ekibiniz Denizli’yi imar edip mamur hale getirdiniz. Bu madalyayı size takdim ederken, tüm Denizli’ye takdim ediyoruz. Madalyayı size vermekten onur duyuyoruz. Şiir, edebiyat, sanat ve kültüre yapılan yatırım hiçbir şeyle ölçülemez. Denizli sizin gibi değerleri yetiştirdiği için çok şanslı. Marifet iltifata tabidir. İltifat görmeyen meta zayidir. Allah sizden, ekibinizden, Denizli’den razı olsun” dedi.



“Birlik ve beraberliğimiz daim olacak”

Başkan Zolan ise madalyayı almaktan dolayı gurur ve onur duyduğunu belirterek, "Bu onura layık olabilmek için daha fazla ve durmadan çalışmak gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizin, geçtiğimiz şu günlere bakıldığında ne kadar önemli olduğu görülüyor. İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberliğimiz daim olacak. Ülkemiz var olacak, bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Tüm Türk coğrafyasında türkülerimiz söylenmeye, şiirlerimiz okunmaya devam edecek” diye konuştu.

Zolan, İLESAM Genel Başkanı Parmaksız’ın "Kelebek Ömrü" şiirinden bir dize okuyarak devam ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aşk bitti mi dünya kelebek ömrü kadardır’ diyorsunuz ya. Bu aşk hiç bitmesin, millet, vatan sevgisi bitmesin. Bayrak aşkı bitmesin. Gece gündüz birlikt e koşmaya devam edelim.”

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İLESAM, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda "Kültürün ve Sanatın Kardeşliği" adlı söyleşi düzenledi. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye Denizlili edebiyatçı ve yazar Hayati İnanç ile İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parkmaksız konuşmacı olarak katıldı.

DENİZLİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:55

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