Denizli’de 500 motosikletli ‘Büyük Ege Cumhuriyet Korteji’ oluşturdu Ege’nin 5 kentinde ki motosikletliler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir araya geldi 500 motosikletli Barış Pınarı Harekatı’na selam gönderdi Drone ile havadan görüntülenen etkinlik renkli manzaralar ortaya çıkardı

Ege Bölgesi'nin 5 farklı kentinden bir araya gelen yaklaşık 500 motosikletli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile ‘Büyük Ege Cumhuriyet Korteji’ oluşturdu. Etkinlikte ayrıca Barış Pınarı Harekatı’na ziyaret edilen şehitlikten de selam gönderildi. Drone ile havadan da görüntülenen etkinlik renkli manzaralar ortaya çıkardı.
Etkinlik Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Motosiklet Sporları Topluluğu öncülüğünde yapıldı. PAÜ Kınıklı Kampüsü’nde bir araya gelen yaklaşık 500 motosikletli sporcu kentin farklı güzergahlarını kullanarak oluşturdukları kortej ile Asri Mezarlıktaki şehitliğe ulaştı. Etkinliğe İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Denizli’de yoğun katılım oldu.
DENİZLİ
27 Ekim 2019 Pazar
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