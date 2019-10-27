PAÜ ile Honaz Belediyesi arasında protokol imzalandı Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yapımı için protokol imzalandı

PAÜ ile Honaz Belediyesi arasında, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DTBMYO) yapımı için protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında, Honaz’a hem eğitim hem de sosyal yönden faydalar sağlayacak olan DTBMYO’ya ait bina projesi ile ilgili mimari statik, elektrik, makine ve çevre düzenleme projelerine ait tüm imalatları Honaz Belediyesi üstlendi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlük binasında gerçekleşen imza törenine, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Honaz Kaymakamı Turan Atlamaz, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Dal’ın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan ile PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı katıldı.

Gerçekleştirilen protokol PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek tarafından imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Honaz Belediyesi sınırları içinde yer alan ve mülkiyeti maliye hazinesine ait arsa üzerinde yapılacak olan Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasını kapsıyor. Protokol ile taraflar Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adı ile faaliyete geçecek okulun, 20202021 öğretim döneminde eğitime başlaması için tüm sorumluluklarını yerine getirmeyi vaat etti.

İmza töreninin sonunda Rektör Bağ, Honaz Kaymakam’ı Turan Atlamaz’a plaket takdim etti.

DENİZLİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:55

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