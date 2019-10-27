Denizli'de bir iş yerine silahlı saldırı

Denizli’nin Buldan ilçesinde bir iş yeri pompalı tüfekle kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Buldan Çaybaşı Mahallesi Dr. Behçet Uz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.K. isimli şahsa ait gıda toptancısı olarak faaliyet gösteren iş yeri, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle kurşunlandı. Olay sonrası iş yerinin camları ile içeride bulunan masaüstü bilgisayar ve bazı mallar hasar gördü. Olay sonrası soruşturma başlatan ekipler şahısları yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

DENİZLİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:55

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