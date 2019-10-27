Denizli’de araç refüje devrildi: 2 yaralı

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Denizli’nin Çardak ilçesinde refüje devrilen ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza DenizliAfyonkarahisar karayolu Çardak ilçesi çıkışında meydana geldi. Hilmi İspirli idaresindeki 09 CDK 95 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü İspirli ve Şaban Keser, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Ardından yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

DENİZLİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:55

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