Apartmanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu Denizli’de balkonda bulunan boya malzemeleri alev aldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir evin balkonunda bulunan boya malzemeleri alev aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Yangın, Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında oturan Ahmet Yavuz’a ait evin balkonunda bulunan boya malzemeleri, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sarayköy ilçesi itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DENİZLİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:19

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.