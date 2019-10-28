Denizli\u2019de yol kenar\u0131nda y\u00fcr\u00fcyen 17 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 otomobil \u00e7arpmas\u0131 sonucu kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Edinilen bilgiler g\u00f6re, kaza, \u00c7ivril il\u00e7esi Mente\u015f Mahallesinde meydana geldi. Evine gitti\u011fi \u00f6\u011frenilen 17 ya\u015f\u0131ndaki Efekan Karaca\u2019ya, iddialara g\u00f6re Tevfik O\u011fuz idaresindeki 20 BJR 27 plakal\u0131 otomobil \u00e7arpt\u0131. Ard\u0131ndan O\u011fuz ve \u00e7evredekileri 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi\u2019ni arayarak yard\u0131m istedi. \u0130hbar \u00fczerine b\u00f6lgeye jandarma ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler a\u011f\u0131r yaral\u0131 Karaca\u2019y\u0131 ambulans ile \u00c7ivril Devlet Hastanesi\u2019ne kald\u0131rd\u0131. Ancak Karaca burada yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lmayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Kaza sonras\u0131 soru\u015fturma ba\u015flat\u0131l\u0131rken, otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc O\u011fuz jandarma taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.