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Buldan Belediyesinde 34 çalışan işten çıkarıldı

İHA

2 aydan bu yana maaşların ödenmediği Denizli Buldan Belediyesinde 34 çalışan işten çıkarıldı.

Buldan Belediyesinde 34 çalışan işten çıkarıldı

2 aydan bu yana maaşların ödenmediği Denizli Buldan Belediyesinde 34 çalışan işten çıkarıldı.
Buldan Belediyesinden yaşanan maaş sıkıntısının ardından 34 çalışanın işine bugün itibari ile son verildiği belirtildi. Çalışanların sözleşmelerinin bitmesinden dolayı işten çıkarıldığı öğrenilirken belediye yönetimi işten çıkarmaya gerekçe olarak ise yaşanan mali sıkıntıları gerekçe gösterdi. İşlerine son verilen bazı işçilerin mahkemeye başvuracakları öğrenildi.
Çalışanların bağlı bulunduğu sendikadan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

DENİZLİ

28 Ekim 2019 Pazartesi

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