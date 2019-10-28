(Özel) Patenli ve kaykaylı gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Halk otobüslerinin arkasına asılıp yolculuk yapan patenli ve kaykaylı gençler kameralara yansıdı

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Denizli’de otobüslerin arkasına asılan patenli ve kaykaylı gençler otobüs şoförlerini canından bezdirdi. Çoğu zaman otobüsleri durdurarak seferlerin aksamasına neden olan gençler trafikte zaman zaman ciddi tehlikeler oluşturuyor.

DENİZLİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:18

YATSI 19:34

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