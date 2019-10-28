T\u00fcrk Dil Kurumu (TDK) Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. G\u00fcrer G\u00fclsevin, T\u00fcrk dilinin \u00f6nemine vurgu yaparak, \u201cT\u00fcrk k\u00fclt\u00fcr ve dili Avrasya n\u0131n bir yerinden do\u011fup b\u00fct\u00fcn Avrasya\u2019y\u0131 dola\u015fan bir \u0131rma\u011fa benziyor. Nas\u0131l bir \u0131rmak gezdi\u011fi co\u011frafyay\u0131 besliyorsa T\u00fcrk dili ve k\u00fclt\u00fcr\u00fc de Sibirya\u2019dan, Orta Asya\u2019ya, Mezopotamya\u2019dan, Anadolu\u2019ya, Kafkasya\u2019dan, Avrupa n\u0131n her noktas\u0131na kadar dola\u015fm\u0131\u015f ve her yeri beslemi\u015f\u201d dedi. Pamukkale \u00dcniversitesi (PA\u00dc) \u00c7a\u011fda\u015f T\u00fcrk Leh\u00e7eleri ve Edebiyatlar\u0131 B\u00f6l\u00fcm\u00fc taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen ve TDK Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. G\u00fcrer G\u00fclsevin\u2019in konu\u015fmac\u0131 olarak kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131, \u201cDilimiz Kimli\u011fimiz\u201d adl\u0131 konferans PA\u00dc H\u00fcseyin Y\u0131lmaz Kongre ve K\u00fclt\u00fcr Merkezinde ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Konferansa G\u00fclsevin\u2019in yan\u0131 s\u0131ra Fen Edebiyat Fak\u00fcltesi Dekan\u0131 Ertu\u011frul \u0130\u015fler, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Y\u00fcksekokul M\u00fcd\u00fcr\u00fc Prof. Dr. Nergis Biray ile \u00e7ok say\u0131da akademisyen ve \u00f6\u011frenci kat\u0131ld\u0131. Konferans\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Y\u00fcksekokul M\u00fcd\u00fcr\u00fc Prof. Dr. Biray yapt\u0131. Dilin y\u00fczy\u0131llar\u0131n tecr\u00fcbe ve birikimini b\u00fcnyesinde ta\u015f\u0131yan \u00f6zel bir ara\u00e7t\u0131r oldu\u011funu vurgulayan Biray, \u201cHer dil, kendi toplumunun ya\u015fanm\u0131\u015fl\u0131klar\u0131n\u0131, bilgi ve anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131 biriktirir. Dil, ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 co\u011frafyan\u0131n ve o co\u011frafyada ya\u015fayan toplumun izlerini ta\u015f\u0131r.Bu a\u00e7\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda bir dil daha do\u011farken di\u011fer dillerden farkl\u0131la\u015f\u0131r, tarihi s\u00fcre\u00e7te ya\u015fad\u0131klar\u0131yla birlikte de bu s\u00fcreci i\u00e7ine alan b\u00fct\u00fcn mecray\u0131 b\u00fcnyesinde ta\u015f\u0131r. Dil bireyi, i\u00e7inde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 toplumun bir par\u00e7as\u0131 haline getirirken toplumu da di\u011fer toplumlardan ay\u0131rarak millet haline getirir\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. \u201cT\u00fcrk dili ve k\u00fclt\u00fcr\u00fc dola\u015ft\u0131\u011f\u0131 co\u011frafyay\u0131 beslemi\u015f ve beslenmi\u015ftir\u201d TDK Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. G\u00fclsevin ise T\u00fcrk dilinin tarih\u00e7esine de\u011finerek T\u00fcrk\u00e7e yi bir \u0131rma\u011fa benzetti. G\u00fclsevin, \u201cT\u00fcrk k\u00fclt\u00fcr ve dili Avrasya n\u0131n bir yerinden do\u011fup b\u00fct\u00fcn Avrasya\u2019y\u0131 ba\u015ftan ba\u015fa dola\u015fan bir \u0131rma\u011fa benziyor. Nas\u0131l bir \u0131rmak gezdi\u011fi co\u011frafyay\u0131 besliyorsa T\u00fcrk dili ve k\u00fclt\u00fcr\u00fc de Sibirya\u2019dan, Orta Asya\u2019ya, Mezopotamya\u2019dan, Anadolu\u2019ya, Kafkasya\u2019dan, Avrupa n\u0131n her noktas\u0131na kadar dola\u015fm\u0131\u015f ve her yeri beslemi\u015f. Nas\u0131l bir \u0131rmak dola\u015ft\u0131\u011f\u0131 yerden etkileniyorsa T\u00fcrk dili ve k\u00fclt\u00fcr\u00fc de b\u00fct\u00fcn dola\u015ft\u0131\u011f\u0131 co\u011frafyay\u0131 beslemi\u015f ve beslenmi\u015ftir\u201d dedi. \u201cDiller aras\u0131ndaki etkile\u015fim d\u00f6ng\u00fcs\u00fc ya\u015fam var olduk\u00e7a s\u00fcrecek\u201d T\u00fcrk dilinin y\u00fczy\u0131llarca geni\u015f bir co\u011frafyada etkile\u015fim i\u00e7inde bulundu\u011funu da aktaran G\u00fclsevin, bu etkile\u015fimin do\u011fal olarak di\u011fer dilleri ve k\u00fclt\u00fcrleri zenginle\u015ftirdi\u011fini kaydetti. Konu\u015fmas\u0131n\u0131n sonunda T\u00fcrk dilinde de\u011fi\u015fik dillerle etkile\u015fim i\u00e7inde bulunarak s\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fcne yeni kelimeler ekledi\u011fini ve bu dillerin de T\u00fcrk\u00e7e den etkilendi\u011fini an\u0131msatan G\u00fclsevin, diller aras\u0131ndaki bu etkile\u015fim d\u00f6ng\u00fcs\u00fcn\u00fcn ya\u015fam var olduk\u00e7a s\u00fcrece\u011fini ifade etti. Konferans\u0131n sonunda G\u00fclsevin\u2019e, Biray ve T\u00fcrk Yurtlar\u0131 K\u00fclt\u00fcr ve Sanat Toplulu\u011fu Ba\u015fkan\u0131 \u015e\u00fckriye K\u0131l\u0131\u00e7 taraf\u0131ndan hediye ve \u00e7i\u00e7ek takdim edildi.