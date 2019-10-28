Çal ilçesine tarihinde ilk defa kadın kaymakam atandı Çal Kaymakamlığı’na Selin Sarı atandı

'Bir anımız daha oldu'

Denizli’nin Çal ilçesine tarihinde ilk defa kadın kaymakam atandı. Daha önce Samsun’un Yakakent ilçesinde vekaleten kaymakamlık yapan Selin Sarı, Çal Kaymakamı olarak atandı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Sarı, 2 yıl Samsun’un Yakakent ilçesinde vekaleten kaymakamlık yaptı. Sarı’nın asaleten Çal Kaymakamlığı’na atandığı bildirildi. Çal ilçesine tarihinde ilk defa kadın kaymakamın atandığı bildirildi.

1 yıl İngiltere’de dil eğitimi de aldığı öğrenilen Sarı’nın, 105. dönem ‘kaymakamlar kura çekimi’ ile Çal’a atandığı belirtildi.

DENİZLİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:18

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.