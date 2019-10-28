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YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Ateş kartalları' bu sezon 109 orman yangınına müdahale etti

DHA

- DENİZLİ Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve kendilerini 'Ateş kartalları' olarak adlandıran helikopter ekibi, sezon boyunca 109 orman yangınına müdahale etti. Ekip, 29 saat 12 dakikası Denizli bölgesi olmak üzere 195 saat 17 dakika havada kalarak ormanlık alanların daha az zarar görmesini sağladı.

- DENİZLİ Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve kendilerini 'Ateş kartalları' olarak adlandıran helikopter ekibi, sezon boyunca 109 orman yangınına müdahale etti. Ekip, 29 saat 12 dakikası Denizli bölgesi olmak üzere 195 saat 17 dakika havada kalarak ormanlık alanların daha az zarar görmesini sağladı.
Orman Genel Müdürlüğü'nce her yıl kiralanan ve 1 Haziran28 Ekim tarihlerinde Denizli ve çevresindeki yangınlara müdahale eden helikopter ekibi, yangın sezonunda farklı noktalarda çıkan 109 orman yangınına müdahale etti. Rus pilotlar Roman İaroshenko, Adrei Kovtdn ve Seylan İngilok, uçuş mühendisi Aleksandar Kozlov, teknisyen Aleksander Prilipko, Orman Bölge Müdürlüğü helikopter teknisyeni Raşit Boztepe'den oluşan ve kendilerini 'Ateş Kartalları' olarak isimlendiren ekip, bu sezon, 29 saat 12 dakikası Denizli bölgesi olmak üzere 195 saat 17 dakika havada kalarak alevlere müdahale etti.
'SON 25 YILIN EN DÜŞÜK YANGIN SEZONU'
Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, helikopter ekibinin yangın söndürmede önemli bir görev üstendiğini söyledi. Çetinkaya, Müdürlüklerinin sorumluluk alanında 2017'de 45 yangında 443 bin 96 hektar alanın, 2018'de 33 yangında 84 bin 47 hektar alanın, bu yıl ise 22 yangında 13 bin 66 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti. Son yılların en düşük yangın sezonunu geçirdiklerini ifade eden Çetinkaya, "Helikopterle yangına müdahale sayesinde Denizli başta olmak üzere diğer bölgedeki ormanların kül olmaktan kurtarılmasında çok önemli başarılar gösterildi. Denizli'de son 25 yılın en düşük yangın sezonunu geçirdik. İnşallah yılı bu şekilde kapatırız. Yanan alanlara, sezon bitmeden gerekli hazırlıklar yapılarak yeni ağaçlar dikiliyor. Hiçbir şekilde yanan alanları başka faaliyetlerde kullanmıyoruz. Buralara sadece ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz" dedi.
Kentte bu yıl 2 milyon fidan dikimi yapıldığını belirten Çetinkaya, yanan sahalara 25 bin yeni fidanı toprakla buluşturulacağını kaydetti. Çetinkaya, sezonu başarıyla kapatan helikopter ekibine takdir belgesi verip, teşekkür etti.
'YANGINLARI SÖNDÜRÜRKEN GURURLANIYORUM'
Pilot Roman İaroshenko, Türkiye'de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayıp şunları söyledi:
"Yer ekibinden hava ekibine herkes yangın söndürmek için hazır, disiplinli bir şekilde bekliyor. Ben de burada çalıştığım için çok memnunum. Yaptığımız işin çok tehlikeli olduğunu farkındayız. Ama bizim görevimiz bu. Yangınları söndürürken gururlanıyorum. Yer ekibiyle ortak çalışarak yangına müdahale etmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Böylece daha başarılı oluyoruz."

DENİZLİ

28 Ekim 2019 Pazartesi

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