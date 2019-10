Kandemir’den Denizli Büyükşehir Belediyesine övgü "Türkiye’ye örnek teşkil eden uygulamaları başlattınız"

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Denizli Büyükşehir Belediyesi Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarette, marka kent Denizli’nin Türkiye’de müstesna bir şehir olduğunu vurgulayan Kandemir, "Dışarıdan bakıldığında, belediyecilik hizmetleri anlamında Türkiye’ye örnek teşkil eden uygulamaları başlattınız ve devam ettiriyorsunuz" dedi.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, bir dizi ziyaretler için geldiği Denizli’de Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Kandemir ile birlikte önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve beraberindekilerle programa katıldı. Başkan Zolan, burada yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul’da hayata geçirdiği belediyecilik anlayışının Denizli’de de 2004 yılında Bakan Zeybekci’nin Belediye Başkanlığı ile başladığını ve 2011 yılında ise kendisinin bayrağı devraldığını anlatan Başkan Osman Zolan, "O günden bugüne kadar da Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı milletimizin de teveccühü ile görevimizi ifa ediyoruz. Denizlimizi o günden bugüne kadar örnek bir kent yapmak için gayret ediyoruz" dedi.



Kandemir ise Denizli’de 2004 yılından beri sürdürülen belediyecilik anlayışından övgüyle bahsederek, şunları söyledi:

"Çok güzel hizmetler yaptınız. Allah razı olsun. Üzerine koyarak, gayret göstererek çizginizi de bozmadan, teşkilatımızla da uyum içerisinde adeta Denizli’yi huzurlu bir kenti haline getirdiniz. Burada emeği geçen başta sayın bakanımıza ve size şükranlarımızı sunuyorum. Ben inanıyorum, marka kent Denizli gerçekten de Türkiye’de müstesna bir şehir. Dışarıdan bakıldığında belediyecilik hizmetleri anlamında Türkiye’ye örnek teşkil eden uygulamaları başlattınız ve devam ettiriyorsunuz. Daha da üzerine koyarak devam ettireceksiniz, buna inanıyorum. Buradaki huzur, buradaki ufuk, vizyon zannediyorum civar ve komşu illere de örnek teşkil edecek. Tebrik ediyor hayırlı başarılı hizmetler diliyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli’ye ortalama her 6 ayda bir geldi

Nihat Zeybekci de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman Denizli’ye geldiğini ve çok sevindirdiğini söyleyerek, "2002’de bir söz verdi, dedi ki ’İlk duble yol açılışını AydınDenizli arasında yapacağız’ ve o sözünü tuttu. Ortalama her 6 ayda bir bu şehre geldi. Sayısı 30’un üzerinde. Bu da bizim üzerimize sorumluluk verdi. Devamlı motivasyon halinde olduk. Cumhurbaşkanımızın bir işi takip ettiğinin göstergesinin en bariz ve hayat bulmuş örneği Denizli’dir. Benim belediye başkanlığım döneminde de her projeyi tek tek takip eder sorardı. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

