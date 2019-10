Pamukkale’de “Gençlik Çalıştayı” düzenlendi

Denizli Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, “Gençlik Çalıştayı” düzenledi. Çalıştay, “Fikrin harekete dönüşsün” sloganıyla gerçekleştirildi.

Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, “Fikrin harekete dönüşsün” sloganından hareketle ‘Pamukkale’mizde neler yapabilir?’ sorusuna cevap bulabilmek adına Gençlik Çalıştayı düzenledi. PAÜ’de düzenlenen Gençlik Çalıştayı’na, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı ve Pamukkale Kent Konseyi Başkanı Ayhan Soyfidan, Pamukkale Kent Konseyi üyeleri, Gençlik Meclisi üyeleri ile üniversite topluluk temsilcileri katıldı.



“Toplumla entegre olmalıyız”

İlk defa düzenlenen Gençlik Çalıştayı’n da, Gençlik Meclisi’nin yol haritası belirlendi. Çalıştay, Katılımcı Gençlik Meclisi, Pamukkale ve Yaşam, Pamukkale Belediyesi’nin öğrenci projesi destekleri olmak üzere üç ana başlık altında yapıldı. Çalıştay’da gençlere seslenen Başkan Örki, gençlerin katılımcı olduğu bu tür toplulukların önemli olduğunu ifade ederek, “Topluma entegrasyon olma, ait olduğumuz kitlelere yön verme, dezavantajlı gruplara yardımcı olma, kendi benliğimizi harekete geçirmek adına keyifli, genç arkadaşlarla bir araya gelerek düzenlenen bu tür etkinlikler önemli” dedi.



“Hedefimiz sizlerle her zaman kol kola olmaktır”

Başkan Örki, Pamukkale Belediyesi olarak, gençleri her zaman desteklediklerini söyleyerek, “Hedefimiz sizlerle her zaman kol kola olmaktır. Sizlerin içinde yanan memleket sevdası ateşinin sönmesine izin vermemektir. El ele güzel günlere doğru, güçlü bir şekilde emin adımlarla koşturmaktır. Bu toplantılardan çıkacak sonuçlar kamuoyuyla paylaşılır ama ne olur peşini bırakmayalım. Burada elde etmiş olduğumuz projeleri hayata geçirmek için çaba sarf edelim. Köylerde yaşayan çocuklarımıza temas edelim, onlara kendi hayallerimizi aşılayalım, engelli kardeşlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ulaşalım” diye konuştu.

DENİZLİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:18

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.