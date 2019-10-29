Denizlispor kazanma serisini sürdürmek istiyor

SÜPER Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek 6 maç sonra galibiyete imza atan Yukatel Denizlispor'da moraller yerine gelirken, gözler önce Ziraat Türkiye Kupası'na, ardından ligde oynanacak Demir Grup Sivasspor maçına çevrildi. Kupada perşempe günü İçel İdman Yurdu'nu konuk edecek yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Özdilek her iki kulvarda da kazanma serilerini sürdürmek istediklerini söyledi. Gençlerbirliği karşısında çok kritik 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını anlatan deneyimli teknik adam, halen eksiklerinin bulunduğunu ve zamana ihtayaç duyduklarını da ekledi.

"Haftalar ilerledikçe daha iyi olacağız" diyen Özdilek, "Galibiyetin getirdiği bir özgüven olacak. Artık kupa sınavına odaklanacağız. İçel İdman Yurdu'na saygı duyuyoruz. Evimizde turu geçip yine sahamızda oynayacağımız Sivasspor maçından mutlak galibiyet bekliyoruz" dedi.

Sakatlık nedeniyle 2 haftadır takımdan ayrı kalan golcü Hugo Radollega ise düz koşulara başladı. Kolombiyalı'nın bu hafta da sahadaki yerini alamayacağı bildirildi.

Öte yandan Denizlispor'un İçel İdman Yurdu ile oynayacağı maçın bilet fiyatları maraton ve kale arkası 10, kapalı ise 20 TL olarak belirlendi.



DENİZLİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

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