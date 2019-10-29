Denizli’de 29 Ekim kutlamalarına ‘gardiyanların’ gösterisi damga vurdu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkarken, cezaevi gardiyanlarının sunduğu halk oyunları gösterisi kutlamalara damga vurdu. Gardiyanların aylarca hazırlanıp yaptığı gösteride halay performansları göz doldurdu.

Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku içerisinde kutlandı. Öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının hazırladığı gösteriler katılımcılara seyir zevki yüksek bir tören izleme şansı sundu. Kutlamalarda Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nde (CTE) görevli gardiyanlarının hazırladığı ‘Türk Halk Oyunları Gösterisi’ adeta etkinliklere damga vurdu. Gardiyanlar resmi kıyafetler ile halay gösterisi ve Kafkas dansları gösterisi sundu. Gardiyanlar sergiledikleri performansları ile göz doldurdu. Kadın ve erkek gardiyanların sunduğu gösteri katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

DENİZLİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.