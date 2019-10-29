Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İHA

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılı kutlamaları coşkuyla kutlandı.

Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılı kutlamaları coşkuyla kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılı kutlamaları, Denizli Valiliği önünde başladı. Kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk’ün araçla vatandaşların bayramını kutlaması ile devam etti. Ardından kutlamalarda öğrenciler ve bazı kamu kurumları tarafından hazırlanan gösteriler ile devam etti. Bir birinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlama etkinliğinde coşkulu anlar yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile okullar arasında gerçekleştirilen resim, şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Kutlama töreninde konuşan Vali Karahan, Cumhuriyet’in önemine vurgu yaparak, kutlamalardaki heyecanın sonsuz kadar sürmesini ve Türk milletinin ilelebet mutlu olmasını diledi.
Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde resmi geçit töreni düzenlenmesinin ardından tören sona erdi.
Kutlamalara milletvekilleri ile protokol üyeleri de katıldı.

DENİZLİ

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de FETÖ operasyonu: 9 tutuklu
YEREL HABERLER Denizli’de FETÖ operasyonu: 9 tutuklu
Denizli’de 29 Ekim kutlamalarına ‘gardiyanların’ gösterisi damga vurdu
YEREL HABERLER Denizli’de 29 Ekim kutlamalarına ‘gardiyanların’ ...
Denizli’de 2 otomobil çarpıştı, karı koca yaralandı Kaza sonrası otomobilin tekeri koparak yola savruldu
YEREL HABERLER Denizli’de 2 otomobil çarpıştı, karı koca ...
Denizlispor kazanma serisini sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Denizlispor kazanma serisini sürdürmek istiyor
TDK Başkanı Gülsevin: Dilimize sahip olmazsak, kimliğimiz gider
YEREL HABERLER TDK Başkanı Gülsevin: Dilimize sahip olmazsak, ...
Pamukkale’de “Gençlik Çalıştayı” düzenlendi
YEREL HABERLER Pamukkale’de “Gençlik Çalıştayı” düzenlendi
Kandemir’den Denizli Büyükşehir Belediyesine övgü "Türkiye’ye örnek teşkil eden uygulamaları başlattınız"
YEREL HABERLER Kandemir’den Denizli Büyükşehir Belediyesine ...
'Ateş kartalları' bu sezon 109 orman yangınına müdahale etti
YEREL HABERLER 'Ateş kartalları' bu sezon 109 orman yangınına ...
Hastalar, hak ve sorumluluklarını öğrenmeli Denizli Tekden Hastanesi’nde 26 Ekim ‘Hasta Hakları Günü’ etkinliği
YEREL HABERLER Hastalar, hak ve sorumluluklarını öğrenmeli Denizli ...
Otomobil çarpan Efekan, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Otomobil çarpan Efekan, kurtarılamadı
Çal ilçesine tarihinde ilk defa kadın kaymakam atandı Çal Kaymakamlığı’na Selin Sarı atandı
YEREL HABERLER Çal ilçesine tarihinde ilk defa kadın kaymakam ...
Denizli’de 29 Ekim ‘Cumhuriyet Bayramı' kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Denizli’de 29 Ekim ‘Cumhuriyet Bayramı' kutlamaları ...
TDK Başkanı Gülsevin: “Türk kültür ve dili Avrasya’yı dolaşan bir ırmağa benziyor” “Türk dili ve kültürü de coğrafyaları dolaşmış ve her yeri beslemiş”
YEREL HABERLER TDK Başkanı Gülsevin: “Türk kültür ve dili Avrasya’yı ...
(Özel) Patenli ve kaykaylı gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Halk otobüslerinin arkasına asılıp yolculuk yapan patenli ve kaykaylı gençler kameralara yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Patenli ve kaykaylı gençlerin tehlikeli ...
Buldan Belediyesinde 34 çalışan işten çıkarıldı
YEREL HABERLER Buldan Belediyesinde 34 çalışan işten çıkarıldı
İş hanı bekçisi, ölü bulundu
YEREL HABERLER İş hanı bekçisi, ölü bulundu
Otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını ...
Denizlispor kazanmayı hatırladı
YEREL HABERLER Denizlispor kazanmayı hatırladı
Köprünün ayağına çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Köprünün ayağına çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil üst geçitten alt geçide düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil üst geçitten alt geçide ...
Apartmanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu Denizli’de balkonda bulunan boya malzemeleri alev aldı
YEREL HABERLER Apartmanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden ...
Denizli’de araç refüje devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Denizli’de araç refüje devrildi: 2 yaralı
Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale ...
Denizli'de bir iş yerine silahlı saldırı
YEREL HABERLER Denizli'de bir iş yerine silahlı saldırı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X