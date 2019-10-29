Denizli’de FETÖ operasyonu: 9 tutuklu

Denizli’de polis tarafından Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda aralarında örgütün mesajlaşma programı olan ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlenen 19 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 9’u sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonlarda FETÖ'ye üye olmak, yardım etmek ve örgütün mesajlaşma programı olan ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlenen 19 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan adliyeye sevk edilenler arasında 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar hakkında ise gerekli yasal işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

DENİZLİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.