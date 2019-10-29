Polis baskınında 97 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Denizli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 97 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

KOM ekipleri kentte eşya kaçakçılığının önüne geçmek amacı ile gerçekleştirdiği operasyonda aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek harekete geçti. Bir adrese baskın yapan ekipler yaptıkları aramalarda hap ve krem gibi ürünlerden oluşan 97 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

DENİZLİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

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