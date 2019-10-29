Denizli'de cinsel içerikli kaçak ürüne 1 gözaltı

DENİZLİ'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 97 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Merkezefendi ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, yurt dışından kaçak yollarla getirilerek piyasaya sürülmek istenen, cinsel gücü arttırdığı iddia edilen hap ve kremden oluşan 97 ürün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
DENİZLİ
29 Ekim 2019 Salı
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