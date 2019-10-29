Denizlispor - Sivasspor maçının biletleri yarın satışa çıkacak

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Denizlispor Sivasspor maçının biletlerinin yarın satışa çıktığı açıklandı.

Denizlispor’un 3 Kasım Pazar günü evinde Sivasspor ile oynayacağı Süper Lig müsabakasının bilet fiyatları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 100 TL arasında değişen biletler 30 Ekim Çarşamba günü (yarın) saat 11.00’de satışa çıkacak.

DENİZLİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.