Denizli’nin 5 mahallesinde planlı su kesintisi yapılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada 30 Ekim 2019 Çarşamba günü (yarın) içme suyu alt yapı çalışmamaları dolayısı ile 5 mahallede yaklaşık 9 saatlik planlı su kesintisine gidileceği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü (yarın) planlı su kesintisine gidileceği kaydedildi. Açıklamada, “Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü 09.00 17.00 saatleri arasında Aktepe, Anafartalar, Akçeşme, Bozburun ve Zafer mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir” ifadelerine yer verildi.

DENİZLİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

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