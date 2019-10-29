Denizli’de Cumhuriyetin 96. yılı coşkuyla kutlandı

Denizli’de geleneksel hale gelen 'Fener Alayı Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü' bu yıl da coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 96.yıldönümü dolayısıyla Denizlililerin geleneksel hale getirdiği ‘fener alayı’ yürüyüşü her yıl olduğu gibi bu yılda coşkulu ve görkemli bir kalabalıkla, binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşle yapıldı. Yürüyüş, Atatürk Stadyumu önünden başlayarak Kıbrıs Şehitler Caddesi, Emek Caddesi, İstiklal Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan devam ederek valilik önünde son buldu. Metrelerce uzunlukta Türk bayrağının ve Atatürk posterinin açıldığı yürüyüşte Onuncu Yıl Narşı, İzmir Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okundu. Yürüyüşe ise 7’den 70’e her yaştan vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlar Atatürk’ü sevdiklerini ve Cumhuriyet Bayramı’nı gün boyu coşkulu bir şekilde kutladıklarını belirtti.

DENİZLİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

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