Denizlispor kupa mesaisinde

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SÜPER Lig'de son olarak Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırıp moral bulan Yukatel Denizlispor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında evinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup temsilcisi İçel İdman Yurdu ile karşılaşacak. Atatürk Stadı'nda Alper Çetin'in yöneteceği müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren golcü Hugo Rodallega karşılaşmada forma giyemeyecek, Teknik Direktör Mehmet Özdilek kupada genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 20, maraton tribünü 10 TL olarak belirlendi. Kupada da gidebildikleri en yere gitmek istediklerini belirten Mehmet Özdilek, "Gençlerbirliği galibiyeti hepimize moral verdi. Önce İçel İdman Yurdu engelini aşıp kupada yolumuza devam edeceğiz ardından pazar günü evimizde oynayacağımız Demir Grup Sivasspor müsabakasına odaklanacağız. Yakalaşacağımız seri galibiyetlerle tekrar tırmanışa geçmeyi amaçlıyoruz" dedi. Denizlispor, kupanın 3. Turu'nda Hacettepe'yi deplasmanda 4-0 yenerek rakibini elemişti.



DENİZLİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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