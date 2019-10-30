Denizli’de belediye teşkilatının 143. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Denizli’de 1876 yılında kurulan belediye teşkilatının 143. yıl dönümü, Denizli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirilen tören ile kutlandı.

Kutlama töreni 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda yapıldı. Kutlama törenine Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, protokol üyeleri ev daha önceki dönemlerde kentte belediye başkanlığı yapan isimler katıldı. Tören Başkan Zolan ve önceki dönem belediye başkanlarının Atatürk Anıt’ına çelenk sunmaları ile başladı. Ardından saydı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile devam etti.

Gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 143 yıldır gece gündüz çalıştığını ifade etti. Belediyenin bir asrı geçkin vatandaşların hizmetinde olduğunu dile getiren Başkan Zolan, “Belediye başkanlığı gerçekten zor bir iştir. Beşikten mezara vatandaşın hizmetinde olmak gerekiyor. 24 saat ayakta her derde çare olmanız gerekiyor. Önceki dönem belediye başkanlarımız, çalışanlarımız, yol arkadaşlarımız ile birlikte el el kol kola bu talepleri karşılayarak çalışıyoruz. İnşallah nice 143 yıllara ulaşacağız. Denizlimizin yarını bugünden daha güzel olsun. Allah’ım birlik ve beraberlik içinde daha güzel günler görmeyi nasip etsin. Birlik ve beraberlik olduğunda aşamayacağımız engel varamayacağımız hedef yoktur. Yeter ki bu şehirde huzur olsun. Ben her zaman bu şehirde huzur hakim olsun istedim. Bunun için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu

Konuşmaların ardından Başkan Zolan misafirlerini makamında ağırladı.

Öte yandan, Başkan Zolan ve beraberindekiler önceki dönemlerde görev yapmış ve vefat eden belediye başkanlarının mezarlarını da ziyaret ettiler.

DENİZLİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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