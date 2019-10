Denizli’de farklı noktalarda trafik polisleri tarafından ‘yaya geçidi’ uygulaması yapıldı. Uygulamaya itiraz eden sürücüler olduğu gibi olumlu bulanlar da oldu. Bir ayda 3 ceza yiyen sürücü "Bize ceza yazdınız, adalet nerede? Vicdanınız rahat mı şuan" derken başka bir sürücü ise yaya uygulamasını güzel bulduğunu söyleyerek “Yayalara her zaman yol vermemiz lazım” dedi.



İçişleri Bakanlığınca 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi ile birlikte trafik polislerinin yaptığı uygulamalar ile birlikte "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla kampanyalar düzenlenirken, vatandaşlar bu duruma alışmaya çalışıyor. Trafik polisleri de yayaya yol vermeyen sürücüleri uyarmasının ardından cezai işlem uygulamaya başladı.



“1 ay içerisinde yediğim üçüncü ceza bu”

Denizli’de pek çok farklı noktada yapılan uygulamalarda ismini vermek istemeyen sürücü itirazda bulundu. Yayaya yol vermedikleri için 604 TL para cezası yazılan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, “1 ay içerisinde yediğim üçüncü ceza bu” diyerek tepki gösterdi. Aynı araçta bulunan sürücünün yakını ise “Bize ceza yazdınız. Adalet nerede? Ben size soruyorum, vicdanınız rahat mı şuan, aldığınız ekmek, götürdüğünüz ekmek, böyle helal oluyorsa helali hoş olsun. Ama ben helal etmiyorum” diyerek polise tepki gösterdi.



“Yayalara her zaman yol vermemiz lazım”

Adem Ata isimli vatandaş ise yaya uygulamasını gayet güzel olduğunu ve olumlu bulduğunu belirterek, “Bizim insanlarımızın eğitim ve kültür düzeyi buna müsait değil, maalesef biz hala arabaya bindiğimiz zaman, bütün yollar bizim olduğunu zannediyoruz ki bu çok yanlış bir şey, yayalara her zaman yol vermemiz lazım, çünkü neticede karşımızda bir insan var, insana yönelik her türlü tabi ki yaşlısı var, çocuğu var, genci var. Yani yol kesinlikle vermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

DENİZLİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:16

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.