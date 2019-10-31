Denizli’nin eylül ayı ihracatı 247 milyon 428 bin dolar olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Eylül ayı ‘Dış Ticaret İstatistikleri’ni yayımladı. Buna göre Denizli’nin eylül ayında ihracatı 247 milyon 428 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli’nin ihracatı 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 247 milyon 428 bin dolar, ithalat ise yüzde 1,7 artarak 127 milyon 490 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 8. il olurken ithalatta da 11. sırada yer aldı.

Denizli’den, 2019 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 31 milyon 632 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 22 milyon 11 bin dolar ile ABD ve 21 milyon 22 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ihracatı yapılan ürünler ‘dokunabilir maddelerden hazır eşya; takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar’ oldu.

DENİZLİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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