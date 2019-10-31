Dünya Karate Şampiyonası'nda ikinci olan Damla, Denizli'nin gururu oldu

Şili'de düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu Damla Su Türemen, Denizli'deki okul arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Denizli TEV Lisesi öğrencisi Damla Su Türemen, Şili'nin Başkenti Santiago'da düzenlenen Dünya Karete Şampiyonası'nda ümit kızlar ferdi kata dalında dünya ikincisi oldu. Finalde İtalyan Sonia Inzoli'ye 0.34 puan fark ile kaybeden Türemen, şampiyonluğu kıl payı kaçırdı.

Gümüş madalya kazanmayı başaran 15 yaşındaki sporcu, yine aynı şampiyonada ümit kızlar kata dalında takım halinde dünya üçüncüsü olmayı başaran ekibin içinde yer aldı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmenin gururunu yaşayan milli sporcu için Türkiye'ye dönüşünde Denizli'deki okulunda karşılama töreni düzenlendi. Okul arkadaşlarının bağırlarına bastığı genç sporcu törende asker selamı verdi. Milli sporcu öğretmenleri, arkadaşları ve yakınlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Başarılı sporcu törenin sona ermesinin ardından bayraklar ile donatılan üstü açık otomobile binerek şehir turu attı.

"TATAMİYE AYAK BASTIĞIMA TÜRK MİLLETİNİ ARKAMDA HİSSETTİM"

Damla Su Türemen, 9 yıldır karate yaptığını, ilk kez bu kadar büyük bir organizasyonda yarışma fırsatı elde ettiğini söyledi. Şili'de elde ettiği başarının hayatının en güzel duygusu olduğunu belirten sporcu, "Bu turnuvaya gidebilmek için gecemizi gündüzümüze katıp çok çalıştık. O milli formayı giyip tatamiye ayak bastığımda arkamda Türk milletini hissettim. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Var gücümle mücadele ettim. Finale çıktım. Hedefim hep şampiyonluktu. Maalesef 0.3 puanla birinciliği kaçırdım. İki dalda da şampiyonluk istemiştim. Türk bayrağını dalgalandırmak çok büyük bir onur. Kürsüye çıktığımda duygu dolu anlar yaşadım. Oraya çıktığımda kanımdaki Türklük hissiyatını sonuna kadar hissettim. Rakiplerimin bana korkuyla baktığını hissettim. Kürsüden askerlerimize selam gönderdim. Daha sonra düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılıp birinci olmak en büyük hedefim" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okulda yapılan karşılama töreninden detaylar

Milli sporcunun arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmesi

Milli sporcunun asker selamı vermesi

Konvoy yapılması

Damla Su Türemen'in konuşması



DENİZLİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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