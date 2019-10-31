Dünya Karate Şampiyonası'nda ikinci olan Damla, Denizli'nin gururu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünya Karate Şampiyonası'nda ikinci olan Damla, Denizli'nin gururu oldu

DHA

Şili'de düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu Damla Su Türemen, Denizli'deki okul arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. 

Şili'de düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu Damla Su Türemen, Denizli'deki okul arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. 
Denizli TEV Lisesi öğrencisi Damla Su Türemen, Şili'nin Başkenti Santiago'da düzenlenen Dünya Karete Şampiyonası'nda ümit kızlar ferdi kata dalında dünya ikincisi oldu. Finalde İtalyan Sonia Inzoli'ye 0.34 puan fark ile kaybeden Türemen, şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. 
Gümüş madalya kazanmayı başaran 15 yaşındaki sporcu, yine aynı şampiyonada ümit kızlar kata dalında takım halinde dünya üçüncüsü olmayı başaran ekibin içinde yer aldı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmenin gururunu yaşayan milli sporcu için Türkiye'ye dönüşünde Denizli'deki okulunda karşılama töreni düzenlendi. Okul arkadaşlarının bağırlarına bastığı genç sporcu törende asker selamı verdi. Milli sporcu öğretmenleri, arkadaşları ve yakınlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Başarılı sporcu törenin sona ermesinin ardından bayraklar ile donatılan üstü açık otomobile binerek şehir turu attı.
"TATAMİYE AYAK BASTIĞIMA TÜRK MİLLETİNİ ARKAMDA HİSSETTİM"
Damla Su Türemen, 9 yıldır karate yaptığını, ilk kez bu kadar büyük bir organizasyonda yarışma fırsatı elde ettiğini söyledi. Şili'de elde ettiği başarının hayatının en güzel duygusu olduğunu belirten sporcu, "Bu turnuvaya gidebilmek için gecemizi gündüzümüze katıp çok çalıştık. O milli formayı giyip tatamiye ayak bastığımda arkamda Türk milletini hissettim. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Var gücümle mücadele ettim. Finale çıktım. Hedefim hep şampiyonluktu. Maalesef 0.3 puanla birinciliği kaçırdım. İki dalda da şampiyonluk istemiştim. Türk bayrağını dalgalandırmak çok büyük bir onur. Kürsüye çıktığımda duygu dolu anlar yaşadım. Oraya çıktığımda kanımdaki Türklük hissiyatını sonuna kadar hissettim. Rakiplerimin bana korkuyla baktığını hissettim. Kürsüden askerlerimize selam gönderdim. Daha sonra düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılıp birinci olmak en büyük hedefim" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Okulda yapılan karşılama töreninden detaylar
Milli sporcunun arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmesi
Milli sporcunun asker selamı vermesi 
Konvoy yapılması
Damla Su Türemen'in konuşması

DENİZLİ

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Takla atan otomobilin şoförü araçta sıkıştı Denizli’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin şoförü araçta ...
Hamilelik Okulu 16. dönem mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Hamilelik Okulu 16. dönem mezunlarını verdi
7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması’nin finali Denizli’de yapılacak
YEREL HABERLER 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması’nin finali ...
Denizli’nin eylül ayı ihracatı 247 milyon 428 bin dolar olarak gerçekleşti
YEREL HABERLER Denizli’nin eylül ayı ihracatı 247 milyon 428 bin ...
Denizli’de yaya uygulamasında polise sürücülerden hem tepki hem övgü 1 ay içinde yayaya yol vermediği için ceza yazılan sürücü: "Bize ceza yazdınız, adalet nerede? Vicdanınız rahat mı?"
YEREL HABERLER Denizli’de yaya uygulamasında polise sürücülerden hem ...
Pazarda bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Pazarda bıçaklı kavga: 3 yaralı
Pazarcılar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti Pazarda esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Pazarcılar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı ...
Aşırı kilolarından kurtulamayınca diyetisyen oldu Çocukluğundan bu yana aşırı kilolardan mücadele etti sonunda diyetisyen oldu 105 kilodan 65 kiloya düşen diyetisyen hastalarına işin püf noktasını anlattı
YEREL HABERLER Aşırı kilolarından kurtulamayınca diyetisyen ...
40 kilo veren diyetisyen, hastalara örnek oldu
YEREL HABERLER 40 kilo veren diyetisyen, hastalara örnek oldu
Denizli’de belediye teşkilatının 143. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Denizli’de belediye teşkilatının 143. kuruluş yıl ...
Denizlispor kupa mesaisinde
YEREL HABERLER Denizlispor kupa mesaisinde
(Özel) Damadın 1,5 tonluk gelin arabasını halatla çektiğini görenler şaştı kaldı Denizli’de damada görüşmemiş eziyet Damat, içerisinde gelin, sağdıç ve akrabasının olduğu gelin arabasını halatla çekti Damada yapılan eziyet mutlu sonla bitti
YEREL HABERLER (Özel) Damadın 1,5 tonluk gelin arabasını halatla ...
Denizli’de Cumhuriyetin 96. yılı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Denizli’de Cumhuriyetin 96. yılı coşkuyla kutlandı
Denizli'de 5 bin kişiyle 'Cumhuriyet Bayramı' yürüyüşü 
YEREL HABERLER Denizli'de 5 bin kişiyle 'Cumhuriyet Bayramı' ...
İstiklal Marşı’nın on kıtasını ezbere okudu, gözyaşlarına boğuldu İstiklal Marşı’nın on kıtasını ezbere okuyan Ayşe: “Vatanım için okudum” Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın on kıtasını ezbere okudu, ...
Denizli’de lise öğrencilerinden ‘Cumhuriyet’ konseri 60 Kişilik öğrenci korosu ‘Onuncu yıl Marşı’nı söyledi
YEREL HABERLER Denizli’de lise öğrencilerinden ‘Cumhuriyet’ ...
Denizli’nin 5 mahallesinde planlı su kesintisi yapılacak
YEREL HABERLER Denizli’nin 5 mahallesinde planlı su kesintisi ...
Denizlispor - Sivasspor maçının biletleri yarın satışa çıkacak
YEREL HABERLER Denizlispor - Sivasspor maçının biletleri yarın ...
Denizli'de cinsel içerikli kaçak ürüne 1 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli'de cinsel içerikli kaçak ürüne 1 gözaltı
Balonla yükseldikleri 1600 metrede hayatlarını birleştirdiler
YEREL HABERLER Balonla yükseldikleri 1600 metrede hayatlarını ...
Denizli'ye FETÖ'den 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'ye FETÖ'den 9 kişi tutuklandı
Polis 30 bin kişinin GBT sorgusunu yaptı 197 kişiyi gözaltına aldı Polis Denizli’de bir haftalık asayiş raporunu açıkladı
YEREL HABERLER Polis 30 bin kişinin GBT sorgusunu yaptı 197 kişiyi ...
Polis baskınında 97 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Polis baskınında 97 adet cinsel içerikli ürün ele ...
Kamyonette 2 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyonette 2 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X