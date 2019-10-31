Hindistan’dan Denizli’ye geldi, sağlığına kavuştu Şifa bulmak için 7 bin 265 kilometre yol geldi Şifa bulan Fatemeh: "Kısmi felçliliğim fizik tedavi seansları ile düzeldi" Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Bilir: "Ülkesine yürür bir şekilde göndereceğiz"

Hindistan’dan 7 bin 265 kilometre yol gelen ve belden aşağısı kısmi felç olan 59 yaşındaki Fatemeh Tabası isimli hasta, Denizli Özel Cerrahi Hastanesi’nde omuriliğinde yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu. Tabası’nın başarılı geçen ameliyat ile omuriliğindeki tümör hücreleri temizlendi.
Fatemeh Tabası isimli kadın karayolu ile 3 gün 18 saatte, 7 bin 265 kilometrelik yolu Denizli’ye gelerek uzun yıllardır mücadele ettiği omurilik tümöründen kurtuldu.
DENİZLİ
31 Ekim 2019 Perşembe
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