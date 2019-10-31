20 Mart tarihinde 5,5 büyüklüğünde depremle sarsılan Denizli’nin Acıpayam ilçesinde depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Vali Hasan Karahan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Karahan, yıkımların yaşandığı afet bölgesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Acıpayam Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Karahan’ın yanı sıra Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, Çevre Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy, AFAD İl Müdürü Ali Etiz ve muhtarlar katıldı.

25 Eylül23 Kasım tarihleri arasında 275 depremzedenin başvuruda bulunması üzerine başvurular hakkında bilgi alan Vali Karahan, yapımı hızlandırılan ve bir bölümü depremzede vatandaşlara tahsis edilecek olan TOKİ inşaatında incelemelerde bulunarak örnek daireyi gezdi.

Depremde en çok hasarın oluştuğu mahallelerden biri olan Karahöyük Mahallesi'ne geçen Vali Karahan, depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi.

DENİZLİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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