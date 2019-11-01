Yukatel Denizlispor - İçel İdmanyurdu: 4-1

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STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Cem Özbay (xx), Hakan Karabalcık (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan (xx) Emre (xx) (Dk. 90+2 Asım), Sapunaru (xxx), Kadir (xx) Kerem Can (xx) (Dk. 89 Murathan x), Burak Çalık (xxxx), Mbamba (xx), Sackey (x), Sedat (xxx) (Dk. 67 Mehmet Akyüz x), Recep (xxx), Sacko (xxx)

İÇEL İDMANYURDU: Sertaç (x) - Aslan (xx), Uğur (xx), Burak Ziyattin (x), Hurşit (xx), Ömer (xx), Süleyman (xx), Onur (x) (Dk 57 Mehmet Şükrü x), Mustafa (xxx), Mahmut (x) (Dk. 57 Fazlı x), Ebubekir (x) (Dk. 86 Ekrem x)

GOLLER: Dk. 7 Sacko, Dk. 8 Burak Çalık, Dk. 73 Mehmet Akyüz, Dk. 90 Recep (Denizlispor) - Dk. 21 Mustafa (İçel İdmanyurdu)

SARI KARTLAR: Emre Sağlık (Denizlispor) Aslan, Hurşit, Süleyman (İçel İdmanyurdu)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig takımı İçel İdmanyurdu´nu 4-1 mağlup ederek 5'inci tura yükseldi. Yeşil-siyahlı ekip, Burak Çalık, Sacko, Mehmet Akyüz ve Recep Niyaz´ın golleriyle turu geçti. Konuk ekibin tek golü ise Mustafa´nın ayağından geldi.

7'nci dakikada Denizlispor öne geçti. Recep´in ara pasında ceza sahası içinde toplu buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sacko´nun şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

8'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sedat yerden ortaladı. Topla buluşan Burak Çalık´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

21'inci dakikada İçel İdmanyurdu´nda Uğur´un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa´nın 25 metreden sert şutunda fark 1´e indi: 2-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

55'inci dakikada Burak Çalık´ın sol kanattan ortasında Sedat gelişine vurdu top direkten döndü.

60'ıncı dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Burak Çalık´ın şutunda kaleciden dönen topu Burak, Sacko´ya gönderdi. Sacko´nun şutunda üst direk gole izin vermedi.

73'üncü dakikada Burak Çalık´ın pasında topla buluşan Mehmet Akyüz, ceza sahasına girerek kaleci Sertaç´ı avladı: 3-1.

90'ıncı dakikada gelişen Denizlispor atağında Recep, ceza sahası dışından sert bir sutla maçın skorunu belirledi: 4-1.



DENİZLİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:14

YATSI 19:31

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