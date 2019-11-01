(Özel) Böyle forma aşkı görülmedi Merakla başladığı işte 11 yılda 2 binin üzerinde forma biriktirdi Gardırobundan, baza ve çekyatlarından altlarından her yerden forma çıkıyor Dünyanın ve Türkiye’nin 2 bini aşkın takımının formasını topladı

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

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Denizli’de 2008 yılında internet baktığı ve hoşuna giden çeşitli futbol takımlarının formalarını almaya başlayan 36 yaşındaki Ali Ekinci, 11 yılın sonunda 2 bini geçkin forma topladı. Gardırobu başta olmak üzere baza ve çekyat altlarında yüzlerce forma çıkaran Ekinci, akrabaları başta olmak üzere yakın çevresinin forma koleksiyonuna hayran olduğunu belirtti.

DENİZLİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:00

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