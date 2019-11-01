Kamyonete çarpan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kamyonete çarpan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi

DHA

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan kasksız motosiklet sürücüsü Selim Kaya (35) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan kasksız motosiklet sürücüsü Selim Kaya (35) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Selim Kaya, kullandığı  20 BEL 93 plakalı motosikletin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan motosiklet, park halindeki kamyonete arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kaya, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

DENİZLİ

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Pekcan, Denizli'de ihracat rakamlarını açıklayacak
YEREL HABERLER Bakan Pekcan, Denizli'de ihracat rakamlarını ...
Denizlispor'da Rodallega takımla çalıştı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Rodallega takımla çalıştı
Başkan Zolan: “Türkiye'nin dış ticaret açığını sağlayan en önemli unsur enerji” Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı Afyonkarahisar’da yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Zolan: “Türkiye'nin dış ticaret açığını ...
Denizlispor hız kesmek istemiyor
YEREL HABERLER Denizlispor hız kesmek istemiyor
Genç esnaftan eşine ender rastlanacak insanlık örneği Yolda bulduğu 2 bin 400 TL’nin kuruşuna dokunmadan sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Genç esnaftan eşine ender rastlanacak insanlık ...
(Özel) Böyle forma aşkı görülmedi Merakla başladığı işte 11 yılda 2 binin üzerinde forma biriktirdi Gardırobundan, baza ve çekyatlarından altlarından her yerden forma çıkıyor Dünyanın ve Türkiye’nin 2 bini aşkın takımının formasını topladı
YEREL HABERLER (Özel) Böyle forma aşkı görülmedi Merakla başladığı ...
Otobüs ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otobüs ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı
Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile tarlaya uçtu: 1 ölü Fırın işçisi işe giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizli’de trafik kazası: 1 ölü Direksiyon ...
Baş: “Kupada buraya kadarmış”
YEREL HABERLER Baş: “Kupada buraya kadarmış”
Özdilek: “Mutluyuz, bugün itibari ile bir üst sıraya çıktık”
YEREL HABERLER Özdilek: “Mutluyuz, bugün itibari ile bir üst sıraya ...
Yukatel Denizlispor - İçel İdmanyurdu: 4-1
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - İçel İdmanyurdu: 4-1
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 4 - İçel İdman Yurdu: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 4 - İçel İdman ...
Anız yangınından alevler ormanlık alana sıçradı Anız yakarken 4 hektarlık orman kül oldu
YEREL HABERLER Anız yangınından alevler ormanlık alana sıçradı Anız ...
Denizli’de eski hükümlü İŞKUR sayesinde yeni bir hayata başladı Eski hükümlü Koyuncu “İŞKUR sayesinde tertemiz yeni bir sayfa açtım”
YEREL HABERLER Denizli’de eski hükümlü İŞKUR sayesinde yeni bir ...
Eski hükümlü, İŞKUR desteğiyle kendi işinin patronu oldu
YEREL HABERLER Eski hükümlü, İŞKUR desteğiyle kendi işinin patronu ...
Acıpayam’da depremzedeler için yapılan TOKİ konutları inşaatı devam ediyor Vali Karahan, depremzedeler için yapılan konutlarda örnek daireyi gezdi
YEREL HABERLER Acıpayam’da depremzedeler için yapılan TOKİ konutları ...
Şili’de dünya ikincisi olan karateci memleketi Denizli’ye döndü 15 yaşındaki karateci Damla Su Türkmen Denizli’nin gururu oldu
YEREL HABERLER Şili’de dünya ikincisi olan karateci memleketi ...
Hindistan’dan Denizli’ye geldi, sağlığına kavuştu Şifa bulmak için 7 bin 265 kilometre yol geldi Şifa bulan Fatemeh: "Kısmi felçliliğim fizik tedavi seansları ile düzeldi" Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Bilir: "Ülkesine yürür bir şekilde göndereceğiz"
YEREL HABERLER Hindistan’dan Denizli’ye geldi, sağlığına ...
Cezaevi firarisi, balkondan kaçmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi, balkondan kaçmak isterken yakalandı
Takla atan otomobilin şoförü araçta sıkıştı Denizli’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin şoförü araçta ...
Dünya Karate Şampiyonası'nda ikinci olan Damla, Denizli'nin gururu oldu
YEREL HABERLER Dünya Karate Şampiyonası'nda ikinci olan Damla, ...
Hamilelik Okulu 16. dönem mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Hamilelik Okulu 16. dönem mezunlarını verdi
7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması’nin finali Denizli’de yapılacak
YEREL HABERLER 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması’nin finali ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X