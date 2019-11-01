Bakan Pekcan, Denizli'de ihracat rakamlarını açıklayacak

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TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın (cumartesi) Denizli'de ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.

Havayoluyla Denizli'ye gelecek olan Ticaret Bakanı Pekcan, İhracatçılar Birliği'nin saat 11.30'da bir otelde düzenleyeceği ekim ayı ihracat rakamları toplantısına katılacak. Burada ihracat rakamlarını açıklayacak olan Bakan Pekcan, daha sonra ihracatın yıldızları ödül töreninde iş insanlarına ödül verecek.



DENİZLİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:00

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