Denizli’de öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 3 kişi yaralındı

Denizli'de öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada büyük panik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, BabadağSarayköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde Sarayköy Fen Lisesi öğrencilerinin bulunduğu Murat Özgül yönetimindeki 20 SV 150 plakalı okul servisi, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 20 ES 036 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada 3 öğrenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi etmek amaçlı Sarayköy Devlet Hastanesi kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:13

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.